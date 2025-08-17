মেঘ বিস্ফোরণ ও ভূমিধসে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে নিহত ৭ 

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় মেঘ বিস্ফোরণ ও ভূমিধসে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং পাঁচজন আহত হয়েছে। অফিসিয়াল কর্মকর্তারা জানান শনিবার রাত থেকে রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরের মধ্যে এ ঘটনাগুলো ঘটে। খবর এনডিভির।
জোধ ঘাটি এলাকায় মেঘ বিস্ফোরণের ফলে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে গ্রামে প্রবেশের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জঙ্গলোট এলাকায় বৃষ্টিজনিত ভূমিধসে আরও দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে সেনাবাহিনী। সঙ্গে মোতায়েন করা হয়েছে হেলিকপ্টারও।
নিহতদের পরিবারকে ২ লাখ, গুরুতর আহতদের ১ লাখ এবং সামান্য আহতদের ৫০ হাজার রুপি করে এককালীন আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। এছাড়া রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী থেকেও সহায়তা প্রদান করা হবে।
এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের কারণে আগামী চার দিন ওড়িশায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও হরিয়ানার পঞ্চকুলা, কুরুক্ষেত্র, যমুনানগর ও আম্বালাসহ বিভিন্ন এলাকায়ও রোববার প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা জনজীবনে প্রভাব ফেলেছে।