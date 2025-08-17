সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হয়েছে ফারুকীর

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৮

সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

রোববার রাতে ফারুকীর স্ত্রী ও অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

তিনি জানিয়েছেন, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা জানান— সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফারুকী পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে রয়েছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোচ্ছেন।

তিশা লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন। সবার কাছে তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য দোয়া চাই।’

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে চারদিনের সফরে কক্সবাজারে আসেন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী। পরদিন শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে অসুস্থতা অনুভব করলে সফর মুলতবি করে জরুরিভাবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইমরান হোসাইন সজীব বলেন, ‘কক্সবাজারে সংস্কৃতি হাব-বিষয়ক এবং জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন সংক্রান্ত কয়েকটি কর্মসূচিতে উপদেষ্টার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। অবশিষ্ট কর্মসূচিগুলো বাতিল করা হয়েছে।’

সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে কক্সবাজারে থাকাকালীন স্থানীয় চিকিৎসকরা উপদেষ্টাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বলে জানান তিনি।

