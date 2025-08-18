সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে সাদিক, জিএস ফরহাদ

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ২৮ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে ঢাবির স্যার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।

প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনীত হয়েছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে রয়েছেন ঢাবি শাখার বর্তমান সভাপতি এস এম ফরহাদ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মনোনীত হয়েছেন ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান।

প্যানেলে ব্যতিক্রম হিসেবে রয়েছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এক চোখ হারানো খান জসীম, যাকে আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, এবং বিজয় একাত্তর হলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলাম, যিনি সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছেন।

জুলাইয়ে চোখ হারানো জসিম, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাইসুল

সংবাদ সম্মেলনে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন নূরুল ইসলাম সাদ্দাম। প্যানেলের অন্যান্য পদে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন ঢাবি শিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ।

প্যানেলের অন্যান্য মনোনয়নগুলোর মধ্যে রয়েছেন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ইকবাল হায়দার, কমনরুম–রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে সালমা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ইনকিলাব মঞ্চের ফাতিমা তাসনীম জুমা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নুরুল ইসলাম সাব্বির, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আরমান হোসেন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে আসিফ আব্দুল্লাহ, সমাজসেবা সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম মুয়াজ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সাজ্জাদ হোসাইন খান, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে সাখাওয়াত জাকারিয়া।

প্যানেলে আরও ১৩ জন সদস্য পদের প্রার্থী রয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, “আমরা আশা করি প্রশাসনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে।”

