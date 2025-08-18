সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এক ফোনকলে হরভজনের খরচ ৩৭ হাজার টাকা!

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৩

বলিউড আর ক্রিকেটের সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। এমনই এক সম্পর্কের গল্প ভারতীয় অফস্পিনার হরভজন সিং ও অভিনেত্রী গীতা বসরার। তাদের পরিচয় হয়েছিল সিনেমার মতোই নাটকীয়তায়।

২০০৭ সালে ইংল্যান্ড সফরে এক বন্ধুর পার্টিতে প্রথমবার গীতার সঙ্গে দেখা হয় হরভজনের। তবে সম্পর্কের সূচনা হয় এক বছর পর, ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কা সফরের সময়।

তখন ছিল মিসকলের যুগ। খরচ বাঁচাতে দু’জনের যোগাযোগ হতো মিসকল, ফোন বা মেসেজে। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন হরভজন ও গীতা। একবার লন্ডনে থাকা গীতাকে শ্রীলঙ্কা থেকে ফোন করে বসেছিলেন হরভজন। কয়েক ঘণ্টার সেই আলাপে বিল হয়েছিল প্রায় ২৭ হাজার রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৭ হাজার টাকার বেশি)। পরে হরভজন নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সেই ফোনালাপই তাদের সম্পর্ককে আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়।

দীর্ঘ প্রেমের পর ২০১৫ সালের ২৯ অক্টোবর পাঞ্জাবি আচার-অনুষ্ঠান মেনে বিয়ে করেন হরভজন-গীতা। বর্তমানে গীতা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে আছেন। অন্যদিকে হরভজন অবসরের পর ব্যস্ত আছেন ধারাভাষ্যকার ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে।

এই দম্পতির দুটি সন্তান রয়েছে। মেয়ের নাম হিনায়া হীর প্লাহা, আর ছেলের নাম জোভান বীর সিং প্লাহা।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ক্রিকেট অভিনেত্রী বিয়ে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপে ‘চমক’ হতে পারেন ১৪ বছরের সূর্যবংশী

বিসিবির পাইলট প্রোগ্রামিং এবার বরিশালে

সাকিবকে নিষিদ্ধ করা সেই মার্শাল যোগ দিলেন বিসিবিতে

যেভাবে কাজ করে উডের ‘প্রো-ভেলোসিটি ব্যাট’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খেলতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সাকিবের সমুদ্র বিলাস 

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

নাঈম-অঙ্কনদের আরেকটি হতাশার গল্প

সোহানকে ছাড়াই দল ঘোষণা করলো বিসিবি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng