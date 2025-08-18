এক ফোনকলে হরভজনের খরচ ৩৭ হাজার টাকা!

বলিউড আর ক্রিকেটের সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। এমনই এক সম্পর্কের গল্প ভারতীয় অফস্পিনার হরভজন সিং ও অভিনেত্রী গীতা বসরার। তাদের পরিচয় হয়েছিল সিনেমার মতোই নাটকীয়তায়।
২০০৭ সালে ইংল্যান্ড সফরে এক বন্ধুর পার্টিতে প্রথমবার গীতার সঙ্গে দেখা হয় হরভজনের। তবে সম্পর্কের সূচনা হয় এক বছর পর, ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কা সফরের সময়।
তখন ছিল মিসকলের যুগ। খরচ বাঁচাতে দু’জনের যোগাযোগ হতো মিসকল, ফোন বা মেসেজে। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন হরভজন ও গীতা। একবার লন্ডনে থাকা গীতাকে শ্রীলঙ্কা থেকে ফোন করে বসেছিলেন হরভজন। কয়েক ঘণ্টার সেই আলাপে বিল হয়েছিল প্রায় ২৭ হাজার রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৭ হাজার টাকার বেশি)। পরে হরভজন নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সেই ফোনালাপই তাদের সম্পর্ককে আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়।
দীর্ঘ প্রেমের পর ২০১৫ সালের ২৯ অক্টোবর পাঞ্জাবি আচার-অনুষ্ঠান মেনে বিয়ে করেন হরভজন-গীতা। বর্তমানে গীতা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে আছেন। অন্যদিকে হরভজন অবসরের পর ব্যস্ত আছেন ধারাভাষ্যকার ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে।
এই দম্পতির দুটি সন্তান রয়েছে। মেয়ের নাম হিনায়া হীর প্লাহা, আর ছেলের নাম জোভান বীর সিং প্লাহা।