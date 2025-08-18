ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পর আলাস্কায় ‘যুদ্ধ অনুশীলন’ করতে সেনা পাঠাচ্ছে ভারত

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম অঙ্গরাজ্য আলাস্কায় একটি যৌথ সামরিক মহড়া করবে। আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের শীর্ষ বৈঠকের একদিন আগে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) নয়াদিল্লি এ খবর জানায়।
ওয়াশিংটনের ক্রমাগত শুল্ক আরোপের মধ্যে আলাস্কায় বাহিনী পাঠানোর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, যৌথ সামরিক মহড়ার ২১তম সংস্করণ - 'যুদ্ধ অনুশীলন' এই মাসের শেষের দিকে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
তিনি বলেন, 'ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব মৌলিক প্রতিরক্ষা চুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই শক্তিশালী সহযোগিতা সকল ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হয়েছে। আমরা আশা করছি, আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে একটি মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতি দল দিল্লিতে আসবে।'
জয়সওয়াল আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একটি ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব শেয়ার করে, যা অভিন্ন স্বার্থ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দৃঢ় জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
এদিকে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসন্ন সামরিক ক্রয় পরিকল্পনা স্থগিত করেছে - গণমাধ্যমের এমন খব প্রত্যাখান করে দেন জয়সওয়াল। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা ক্রয় সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত করার বিষয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো প্রতিবেদনগুলো মিথ্যা এবং বানোয়াট। ক্রয়ের বিষয়গুলো বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসারে এগিয়ে চলছে।