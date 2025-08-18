সেকশন

মনোয়ারুল কাদির বিটুর নেতৃত্বে ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটিকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৪

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সফল সভাপতি ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ডা. আ ন ম মনোয়ারুল কাদির বিটুর নেতৃত্বে ড্যাবের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শজিমেক ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ডা. রাশেদুল হাসান রিপনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মেহেদী হাসান, সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ডা. আ ন ম মনোয়ারুল কাদির বিটু, শজিমেক ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ডা. মো. সারোয়ার হোসেন এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. জহিরুল ইসলাম।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার কর্মসূচির মধ্যে “সবার জন্য স্বাস্থ্য” এবং “সার্বজনীন চিকিৎসা” বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ ড্যাবের ভূমিকা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শজিমেক ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. টিপু সুলতান, সাবেক সহ-সভাপতি ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন, ডা. এবিএম কাওসার, ডা. সোহেল খান, সাবেক সভাপতি ডা. আহসানুল কবির, ডা. সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, ডা. হাসিবুর রহমান, সাবেক সভাপতি ডা. মিজানুল হাসেম শাহীন, সাবেক সহ-সভাপতি ডা. মীর সুফিয়ান জন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. অপূর্ব, ডা. মশিউর রহমান, ডা. মাহমুদ আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. ফেরদাউস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. সামিউর রহমান সামী, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. আমিনুর হীরা, সাবেক সহ-সভাপতি ডা. তাপস কুমার, ডা. সুলতান সাঈদ, ডা. রাজেদ আল হাসান, ডা. শাবীব ইবন্ আবদুল্লাহ, ডা. সাইদুর আমান জিসান, ডা. মহিউদ্দিন রুবেল, ডা. রুম্মান খান, ডা. সাজ্জাদ রুমন, ডা. হাফিজুর রহমান, ডা. রাজীব, ডা. নিয়ামুল সাদ্দামসহ বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক নেতা। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত।

এ সময় শজিমেক ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ ডা. আ ন ম মনোয়ারুল কাদির বিটুকেও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—সম্প্রতি তিনি লন্ডনে রাজনৈতিক সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

