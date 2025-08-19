সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় মৎস্য পদক পেলো কোস্ট গার্ড

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৫

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কোস্ট গার্ডকে ‘‘জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫’’ প্রদান করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। 

সোমবার দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, দেশের সামুদ্রিক জলসীমা, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ মৎস্য আহরণ, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিদেশি জাহাজ কর্তৃক অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলস ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ২য় বারের মতো “জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫” প্রদান করা হয়।

সোমবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর ঢাকায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ জিয়াউল হক কে মৎস্য পদক ২০২৫ প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন মৎস্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

তিনি আরও বলেন, মৎস্য সপ্তাহে “অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশী মাছে দেশ ভরি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে, কোস্ট গার্ডের এই অর্জন সামুদ্রিক, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

কোস্ট গার্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঈদে নৌপথে বাড়তি নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ড

উপকূলীয় ও নদীপথে নিরাপত্তায় বিশেষ টহল দিচ্ছে কোস্টগার্ড

অলিগলিতে টহল দেবে কোস্ট গার্ড-বিজিবি-আনসার

আটক ৭৮ বাংলাদেশি নাবিকের ছবি প্রকাশ করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিলেন জিয়াউল হক

কোস্টগার্ডের নতুন মহাপরিচালক জিয়াউল হক

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগে দেশ এগিয়ে যাবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশীয় শিপইয়ার্ডে তৈরি কোস্ট গার্ডের পাঁচ জাহাজ কমিশনিং করলেন প্রধানমন্ত্রী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng