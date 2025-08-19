সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেটে এবার বাসাবাড়ি-ধানক্ষেতেও মিলছে লুট হওয়া পাথর

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৩

দেশের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জের ‘সাদাপাথর’ এলাকা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধারে অভিযান চলছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্রাশার মিল থেকে উদ্ধার হয়েছে পাথর। এবার সেই পাথরের দেখা মিললো ধানক্ষেতও, এমনকি বাসাবাড়ি থেকেও এসব পাথর উদ্ধারের খবর জানিয়েছে প্রশাসন।

সবশেষ সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে উপজেলার ছালিয়া গ্রাম থেকে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়। যেখানে প্রায় ৫ হাজার ১০০ ফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে।

এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ।

সংশ্লিষ্টর জানান, ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্রাশার মিলে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এবার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ধানক্ষেতে অভিযান শুরু করে প্রশাসন। একযোগে অভিযান চালানো হয় সিলেট সদর উপজেলার টিলাপাড়া, রঙ্গিটিলা, কান্দিপাড়া ও ছালিয়া গ্রামে। এ অভিযান চলাকালে ছালিয়া গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করা হয়। কারো কারো বাড়ির উঠানে কিংবা পথের ধার থেকে পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এসব লাতাপাতায় লুকানো অবস্থায় ছিল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ বলেন, অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ১০০ ফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। বাসাবাড়ি কিংবা ধানক্ষেত থেকে পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া পাথর প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাদাপাথর লুট: ডিসির পর এবার কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও বদলি

সিলেটে যৌথবাহিনীর অভিযানে ফের ১১ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার, আটক ২

সিলেট থেকে আড়াই লাখ ঘনফুট লুট করা পাথর উদ্ধার

সিলেটে পাথর লুটের ঘটনায় ৫ জন গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি ১৫০০

সিলেটে যাত্রী ছাউনি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

সিলেটে অবৈধভাবে পাথর তোলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিএনপির

সিলেটে ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ‘লুট হওয়া সাদাপাথর’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng