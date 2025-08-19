দেশের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জের ‘সাদাপাথর’ এলাকা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধারে অভিযান চলছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্রাশার মিল থেকে উদ্ধার হয়েছে পাথর। এবার সেই পাথরের দেখা মিললো ধানক্ষেতও, এমনকি বাসাবাড়ি থেকেও এসব পাথর উদ্ধারের খবর জানিয়েছে প্রশাসন।
সবশেষ সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে উপজেলার ছালিয়া গ্রাম থেকে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়। যেখানে প্রায় ৫ হাজার ১০০ ফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে।
এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ।
সংশ্লিষ্টর জানান, ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্রাশার মিলে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এবার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ধানক্ষেতে অভিযান শুরু করে প্রশাসন। একযোগে অভিযান চালানো হয় সিলেট সদর উপজেলার টিলাপাড়া, রঙ্গিটিলা, কান্দিপাড়া ও ছালিয়া গ্রামে। এ অভিযান চলাকালে ছালিয়া গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করা হয়। কারো কারো বাড়ির উঠানে কিংবা পথের ধার থেকে পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এসব লাতাপাতায় লুকানো অবস্থায় ছিল।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ বলেন, অভিযানে প্রায় ৫ হাজার ১০০ ফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। বাসাবাড়ি কিংবা ধানক্ষেত থেকে পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া পাথর প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে।