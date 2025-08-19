সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
পরকীয়া নিয়ে খোঁচা, স্ত্রীর কান ছিঁড়ে নিলেন স্বামী!

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

সম্পর্কের ভিত তৈরি হয় বিশ্বাস ও ভালোবাসার বন্ধনে। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ পরকীয়ায় আসক্ত। আর সেই পরকীয়া নিয়ে খোঁচা দেওয়ায় যদি স্ত্রীর কান ছিঁড়ে ফেলা হয়- এর থেকে বড় নির্মম কাহিনী যেন হতেই পারে না। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। 

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার শান্তিপুর থানার চাঁদড়া গ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে তার কান ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। 

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছবি দেবনাথ নামে এক নারী অভিযোগ করেছেন, তার স্বামী টিঙ্কু দেবনাথ তার কান টেনে ছিঁড়ে নিয়েছেন। সোমবার এ নিয়ে শান্তিপুর থানায় টিঙ্কুর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্র বলছে, ছবি ও টিঙ্কু বেশ কয়েক বছর ধরে সংসার করছিলেন। টিঙ্কু পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপরে স্বামী-স্ত্রীর গণ্ডগোল শুরু হয়।

ছবির দাবি, প্রতিবেশী এক নারীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন স্বামী টিঙ্কু। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় রোববার রাতে তাকে মারধর করেন স্বামী। বাগ্‌বিতণ্ডার সময় স্বামী তার কান টেনে ছিঁড়ে দেন।
 
ছবির চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। ছবিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার কানে ব্যান্ডেজ নিয়ে ওই নারী থানায় যান। 
 
স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে শাস্তির দাবি করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। তবে, স্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে টিঙ্কু এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।

ইত্তেফাক/এনটিএম

ভারত বিশ্ব সংবাদ

