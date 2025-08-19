সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রতিজ্ঞা ভেঙে স্যুট পরে হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কি

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৫

অবশেষে প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্যুট না পরার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার তিনি হোয়াইট হাউসে কালো স্যুট পরে হাজির হয়েছেন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া একটার দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন জেলেনস্কি। তবে স্যুটের মধ্যেও ছিল সামরিক ছোঁয়া এবং এর সঙ্গে টাই পরেননি তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ পোশাকে হোয়াইট হাউসে বৈঠকে গিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তোপের মুখে তখন চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তাকে। সেই অভিজ্ঞতার কারণেই এবার পোশাক নির্বাচনে সতর্ক হন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

জেলেনস্কির পোশাকের নকশা করেছেন ডিজাইনার এলভিরা গাসানোভা। তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট এমন এক অবস্থায় রয়েছেন, যেখানে প্রতিটি খুঁটিনাটি গুরুত্বপূর্ণ—তাঁর চেহারা, মেজাজ, আবেগ। তাই তিনি এমন এক ভাবমূর্তি বেছে নেন, যা তার ভূমিকা এবং বর্তমান সময়ের সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই।’

ওভাল অফিসে বৈঠকে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান ট্রাম্প নিজেই। উপস্থিত ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস, রাশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ইউক্রেনবিষয়ক বিশেষ দূত কেইথ কেলগ। অন্যদিকে জেলেনস্কির সঙ্গে ছিলেন চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়ারমাক এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তম উমেরভ।

বৈঠকে দুই নেতা জানান, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে তারা বদ্ধপরিকর। এ সময় আগেরবার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলা মার্কিন সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লেন এবার জেলেনস্কির স্যুটের প্রশংসা করেন। মজার ছলে জেলেনস্কি বলেন, ‘আমাদের দুজনের স্যুট তো একই রকম!’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভলোদিমির জেলেনস্কি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাশিয়ার ওপর বিপদ নেমে আসবে’

‘আমি ছয়টি যুদ্ধ থামিয়েছি, কিন্তু এটা সবচেয়ে কঠিন’

ইসরায়েলি বর্বর হামলা, ক্ষুধা-অনাহারে গাজায় নিহত ৬২ হাজারের বেশি

পাকিস্তানে বৃষ্টিপাত অব্যাহত, নতুন করে নিহত ২০ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পরকীয়া নিয়ে খোঁচা, স্ত্রীর কান ছিঁড়ে নিলেন স্বামী

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর কী বললেন ইউরোপীয় নেতারা

ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই ট্রাম্প-পুতিনের ৪০ মিনিটের ফোনালাপ

পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক আয়োজনে কাজ শুরু করেছি: ট্রাম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng