মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীনের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, স্বস্তিতে ভারত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪১
ছবি: সংগৃহীত

ভারত-চীন সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই সম্পর্কে এক বড় অগ্রগতি এসেছে। চীন জানিয়েছে, তারা ভারতে সার, রেয়ার আর্থ খনিজ ও ম্যাগনেট এবং টানেল বোরিং মেশিনের ওপর আরোপিত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে।

গত মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর বৈঠকে দিল্লি এ তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল। ভারত স্পষ্ট জানায়, আকস্মিক সার রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রবি মৌসুমে ডি-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যবহৃত টানেল বোরিং মেশিন চীন আটকে দিয়েছিল, যেগুলো চীনের কারখানায় তৈরি করেছিল।

এ ছাড়া অটোমোবাইল ও ইলেকট্রনিক্স খাতের পক্ষ থেকে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট ও খনিজ রপ্তানিতে চীনের বিধিনিষেধ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ জানানো হয়। তবে গত মাসে জয়শঙ্কর ও ওয়াং ই দুই দফা বৈঠক করেন। লাদাখ সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের পর উভয়দেশ রাজনৈতিক মতভেদ দূর করতে আস্থা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ শিথিল করার বিষয়ে একমত হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককেই নতুন মাত্রা দেবে না, বরং এমন এক সময়ে বার্তা দিচ্ছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ চীনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

ভারত চীন বিশ্ব সংবাদ

