মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শিগগিরই আরেকটি নতুন দলের আত্মপ্রকাশ

১৯ আগস্ট ২০২৫

দেশজুড়ে শুরু হয়েছে কানের পাশে গুনগুন গুঞ্জন। গুঞ্জনে একটি নতুন দল গঠন ও শিগগিরই আত্মপ্রকাশের কথা শোনা যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় জনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিবর্তন নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জন চলছে। ঢাকার একজন সংবাদদাতা বিশ্বস্ত সূত্রে একটি বিশেষ তথ্য পেয়েছেন।

তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, নতুন একটি দল গঠনের প্রস্তুতি চলছে, যার নেতৃত্বে আছেন রহস্যময় এক ব্যক্তি মি. এল নামে পরিচিত। যদিও এই খবর কৌতূহল ও সতর্কতা দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই তৈরি করেছে। তবে এই দলটি সত্যিই কারো ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো হয়ে উঠবে, নাকি কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করবে, তা এখনো অনিশ্চিত। মি. এল ও তার দল সম্পর্কে দল গোছানো ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়াসহ কৌশল শহরের অলিগলিতে নীরবে প্রবেশ এবং টের পাওয়ার আগেই প্রভাব বিস্তারের তথ্য পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। আরো তথ্য জানার চেষ্টা চলমান, তবে এটি স্পষ্ট যে এলাকাজুড়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলার লক্ষ্যে দলটি শিগগিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। আমাদের সংবাদদাতারা রাজধানীসহ সারা দেশে নজর রাখছেন এবং এই রহস্যময় দল সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া মাত্রই আমরা তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

ইত্তেফাক/এএইচপি

তাসমিমা হোসেন
তারিন হোসেন
