সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কঙ্গোতে আইএস-সমর্থিত বিদ্রোহীদের হামলায় ৫২ বেসামরিক নাগরিক নিহত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআর কঙ্গো) আইএসআইএল-সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী অ্যালাইড ডেমোক্রেটিক ফোর্সের (এডিএফ) হামলায় চলতি মাসে কমপক্ষে ৫২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। দেশটিতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন এমওএনইউএসসিও এ তথ্য জানিয়েছে। খবর—আল জাজিরা।

মিশনের পক্ষ থেকে সোমবার (১৮ আগস্ট) জানানো হয়, গত ৯ থেকে ১৬ আগস্টের মধ্যে উত্তর কিভু প্রদেশের বেনি ও লুবেরো এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, হামলার সময় বিদ্রোহীরা বেসামরিক মানুষ হত্যা ছাড়াও অপহরণ, লুটপাট, বাড়িঘর, যানবাহন ও মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরও অনিশ্চিত মানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে।

এমওএনইউএসসিও মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই হামলার “কঠোর ভাষায় নিন্দা” জানানো হয়েছে।

কঙ্গোর আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট এলঙ্গো কিয়োন্ডোয়া মার্ক বলেন, কঙ্গো বাহিনীর কাছে সাম্প্রতিক পরাজয়ের পর প্রতিশোধ নিতে এডিএফ বেসামরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, লুবেরোর বাপেরে সেক্টরের প্রধান ম্যাকেয়ার সিভিকুনুলা জানান, হামলাকারীরা প্রথমে বাসিন্দাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে একত্রিত করে, তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং পরে চাপাতি ও খোঁচা দিয়ে গণহত্যা চালায়।

যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, কর্তৃপক্ষ বলছে, গত মাসে ইতুরি প্রদেশের কোমান্ডা শহরেও এডিএফ প্রায় ৪০ জনকে হত্যা করেছিল।

এদিকে, ডিআর কঙ্গো সরকার ও এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে ১৮ আগস্টের মধ্যে স্থায়ী শান্তি চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও সোমবার (১৮ আগস্ট) কোনো চুক্তি ঘোষণা করা হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, এ কারণে দেশটির পূর্বাঞ্চলে নতুন করে সহিংসতা বাড়ছে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নরওয়ের রাজকুমারের বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ ৩২টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ

কেন এবার হোয়াইট হাউসে এত খাতির পেলেন জেলেনস্কি

গাজায় মৃত্যু একবারে আসে না, কিস্তিতে আসে

মার্কিন হুমকির জবাবে ৪৫ লাখ মিলিশিয়া মোতায়েনের ঘোষণা মাদুরোর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, স্বস্তিতে ভারত

প্রতিজ্ঞা ভেঙে স্যুট পরে হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কি

‘শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাশিয়ার ওপর বিপদ নেমে আসবে’

‘আমি ছয়টি যুদ্ধ থামিয়েছি, কিন্তু এটা সবচেয়ে কঠিন’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng