মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
ইরান উৎক্ষেপণ করবে ‘শহীদ সোলাইমানি’ স্যাটেলাইট, পাবে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৩
ছবি: সংগৃহীত

বছরের শেষ নাগাদ ‘শহীদ সোলাইমানি’ সংকীর্ণ-ব্যান্ড স্যাটেলাইট নক্ষত্রমালা থেকে প্রথম পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। এটি একটি ২০টি স্যাটেলাইট নিয়ে গঠিত প্রকল্পের সূচনা, যা ২০২৬ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। ইরানের মহাকাশ সংস্থার বরাতে এমনটি জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা তাসনিম।

দেশটির মহাকাশ সংস্থার প্রধান হাসান সালারিয়েহের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘শহীদ সোলাইমানি’ প্রকল্পটি হচ্ছে ইরানের প্রথম ন্যারোব্যান্ড স্যাটেলাইট নক্ষত্রমালা, যা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, ইন্টারনেট অব থিংস সেবার সম্প্রসারণ করা। 

তিনি জানান, প্রায় ২০টি স্যাটেলাইট নির্মাণ করা হবে এবং সেগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা হবে, যাতে পুরো দেশব্যাপী ন্যারোব্যান্ড যোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা যায়।

সালারিয়েহ বলেন, ‘এই নক্ষত্রমালার নকশা পর্ব শুরু হয় ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, এবং এখন অধিকাংশ উপ-ব্যবস্থা নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে।” তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তার মতে, এ বছরই কিছু প্রোটোটাইপ স্যাটেলাইটের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হবে প্রাথমিক যাচাইয়ের জন্য। মূল স্যাটেলাইটগুলো পূর্ণমাত্রার উৎক্ষেপণ শুরু হবে ২০২৫ সালের শেষভাগে, যা ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলবে।

তিনি সতর্ক করে জানান, মহাকাশ প্রকল্পের প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। তবে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, সামগ্রিক অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং খুব শিগগিরই ইরানের প্রথম দেশীয়ভাবে নির্মিত স্যাটেলাইট নক্ষত্রমালা কক্ষপথে প্রবেশ করবে, যা দেশের বৃহত্তর টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের ভিত্তি স্থাপন করবে।

