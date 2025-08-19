গাজার ফিলিস্তিনীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬০ জন নিহত এবং ৩৪৩ জন আহত হয়েছেন। ইসরায়েলের হামলার অনেক শিকার এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। অ্যাম্বুলেন্স ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।
সোমবার (১৯ আগস্ট) মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরায়েলের হামলায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২,০৬৪ জনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন এক লাখ ৫৬ হাজার ৫৭৩ জন। গত ১৮ মার্চ ইসরায়েল একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ১০ হাজার ৫১৮ জন নিহত এবং ৪৪ হাজার ৫৩২ জন আহত হয়েছেন।
মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, যুদ্ধের শুরু থেকে মানবিক সহায়তা গ্রহণের সময় এক হাজার ৯৯৬ জন নিহত এবং ১৪ হাজার ৮৯৮ জন আহত হয়েছেন।
এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, যা মোট সংখ্যা ২৬৬ জনে পৌঁছেছে। যার মধ্যে ১১২ জন শিশু।