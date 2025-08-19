সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২৪ ঘণ্টায় গাজায় ৬০ জন নিহত, আহত ৩৪৩: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

গাজার ফিলিস্তিনীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬০ জন নিহত এবং ৩৪৩ জন আহত হয়েছেন। ইসরায়েলের হামলার অনেক শিকার এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। অ্যাম্বুলেন্স ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

সোমবার (১৯ আগস্ট) মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরায়েলের হামলায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২,০৬৪ জনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন এক লাখ ৫৬ হাজার ৫৭৩ জন। গত ১৮ মার্চ ইসরায়েল একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ১০ হাজার ৫১৮ জন নিহত এবং ৪৪ হাজার ৫৩২ জন আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, যুদ্ধের শুরু থেকে মানবিক সহায়তা গ্রহণের সময় এক হাজার ৯৯৬ জন নিহত এবং ১৪ হাজার ৮৯৮ জন আহত হয়েছেন।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, যা মোট সংখ্যা ২৬৬ জনে পৌঁছেছে। যার মধ্যে ১১২ জন শিশু।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইরান উৎক্ষেপণ করবে ‘শহীদ সোলাইমানি’ স্যাটেলাইট, পাবে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট

‘গারবেজ ক্যাফে’তে প্লাস্টিক বর্জ্য দিলে মেলে খাবার!

পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি উত্তর কোরিয়ার

হামাস মুক্তি দেবে জীবিত ১০ ইসরায়েলি জিম্মি 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেন এবার হোয়াইট হাউসে এত খাতির পেলেন জেলেনস্কি

গাজায় মৃত্যু একবারে আসে না, কিস্তিতে আসে

মার্কিন হুমকির জবাবে ৪৫ লাখ মিলিশিয়া মোতায়েনের ঘোষণা মাদুরোর

চীনের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, স্বস্তিতে ভারত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng