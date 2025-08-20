সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৩০

গাজীপুরের সফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে বাহিনীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১১টায় একাডেমির শহীদ এলাহী মিলনায়তনে দুটি পর্বে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা মাহমুদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির উপমহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আবছার। 

এ বছর বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় মোট ২৭৫ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ২৬০ জন উত্তীর্ণ হয় এবং ৯৪ জন জিপিএ-৫ অর্জন করে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। 

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা মাহমুদ বলেন, আজ যারা কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছ, মনে রেখ তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তোমাদের এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকুক, যেন ভবিষ্যতেও আমরা এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি।

পরে তিনি কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা প্রধান অতিথির সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেয়। দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা অতিথি ও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির পরিচালক (অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ) ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আফজাল হোসেন এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষকমণ্ডলী।

