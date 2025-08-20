নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২৭

নাইজেরিয়ার কাটসিনা রাজ্যে ফজরের নামাজের সময় বন্দুকধারীদের অতর্কিত হামলায় অন্তত ২৭ জন মুসল্লি নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গ্রামপ্রধান ও হাসপাতালের কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে আল জাজিরা।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে মালুমফাশি এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম উঙ্গুয়ান মানতাউতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বন্দুকধারীরা মুসল্লিদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে।
এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলে জমি ও পানির দখল নিয়ে পশুপালক ও কৃষকদের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত হয়, যার ফলে এই ধরনের হামলা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত জুনেও উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ার এক হামলায় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।
রাজ্যের কমিশনার নাসির মুয়াজু জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এমন হামলা ঠেকাতে উঙ্গুয়ান মানতাউ গ্রামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।