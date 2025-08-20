সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২৭

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩৩
ছবি: আলজাজিরা

নাইজেরিয়ার কাটসিনা রাজ্যে ফজরের নামাজের সময় বন্দুকধারীদের অতর্কিত হামলায় অন্তত ২৭ জন মুসল্লি নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গ্রামপ্রধান ও হাসপাতালের কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে আল জাজিরা।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে মালুমফাশি এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম উঙ্গুয়ান মানতাউতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বন্দুকধারীরা মুসল্লিদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলে জমি ও পানির দখল নিয়ে পশুপালক ও কৃষকদের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত হয়, যার ফলে এই ধরনের হামলা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত জুনেও উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ার এক হামলায় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

রাজ্যের কমিশনার নাসির মুয়াজু জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এমন হামলা ঠেকাতে উঙ্গুয়ান মানতাউ গ্রামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

নিহত বিশ্ব সংবাদ নাইজেরিয়া আফ্রিকা মসজিদ বন্দুক হামলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজাযুদ্ধে ১৯ হাজার শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল

ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বাস দুর্ঘটনার কবলে, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭১

মানবিক সহায়তা নিতে প্রাণ গেলো আরও ৩১ ফিলিস্তিনির

পাকিস্তানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৭০০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২৪ ঘণ্টায় গাজায় ৬০ জন নিহত, আহত ৩৪৩: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ইরান উৎক্ষেপণ করবে ‘শহীদ সোলাইমানি’ স্যাটেলাইট, পাবে নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট

‘গারবেজ ক্যাফে’তে প্লাস্টিক বর্জ্য দিলে মেলে খাবার!

পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি উত্তর কোরিয়ার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng