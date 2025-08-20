সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
কলিং ভিসায় ২৪ লাখ ৬৭ হাজার কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৮
ছবি: ট্র্যাভেল এশিয়া

মালয়েশিয়া সরকার বিদেশি শ্রমিক নিয়োগে কলিং ভিসার কোটা উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে। বিষয়টি মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসিউশন ইসমাইল নিশ্চিত করেছেন। খবর বিজনেস টুডে মালয়েশিয়ার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কৃষি, বাগান, খনি খাতসহ মোট ১৩টি উপখাতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে সার্ভিস সেক্টরে হোলসেল অ্যান্ড রিটেল, ল্যান্ড ওয়্যারহাউস, সিকিউরিটি গার্ডস, মেটাল অ্যান্ড স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস, রেস্তোরাঁ, লন্ড্রি, কার্গো ও বিল্ডিং ক্লিনিং খাতে কর্মী নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

তিনি আরও বলেন, নির্মাণ খাতে নিয়োগ কেবল সরকারি প্রকল্পের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মালয়েশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমআইডিএ) অনুমোদিত নতুন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোকে।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার করে জানান, এবারের কলিং ভিসা বা বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের আবেদন শুধুমাত্র খাতভিত্তিক অফিসিয়াল এজেন্সির মাধ্যমেই করা যাবে। আগের মতো কোনো এজেন্ট বা সরাসরি নিয়োগকর্তা স্বাধীনভাবে আবেদন করার সুযোগ পাবেন না। আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে অনুমোদন দেবে ফরেন ওয়ার্কার্স টেকনিকাল কমিটি এবং পরে জয়েন্ট কমিটি।

বর্তমানে বিদেশি শ্রমিকের জন্য ২৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫৬ জনের কোটা চালু আছে, যা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এরপর থেকে বিদেশি কর্মী নিয়োগ সীমিত করা হবে এবং তা দেশের মোট শ্রমশক্তির সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তবে এই কোটায় কতজন বাংলাদেশি কর্মী আবেদন করতে পারবেন সে বিষয়ে এখনো দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা কোনো গণমাধ্যম সুনির্দিষ্ট তথ্য জানায়নি।

