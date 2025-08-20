সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নগদ লেনদেন দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে: গভর্নর

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৩
ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর

নগদ লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়া সহজ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক সেমিনারে তিনি বলেন, নগদ লেনদেন দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

গভর্নর বলেন, এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের ক্যাশলেস সোসাইটির ভিত্তি শক্তিশালী হচ্ছে। আগামী ৭-৮ বছরে বাংলাদেশ ক্যাশলেস ইকোনমির একটি বড় কেন্দ্র হবে।

আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন তিনি। জানান, এতে=সামষ্টিক অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। একইসাথে আর্থিক খাতে লেনদেনে নতুনত্ব আনা প্রয়োজন, যাতে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

গভর্নর জানান, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ‘ন্যানো লোন’ ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৪ হাজার মানুষ পাচ্ছে এ ধরণের ঋণ সেবা। ৭ হাজার কোটি টাকা এভাবে ঋণ দেয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে আমানতকারীদের চিন্তার কারণ নেই: গভর্নর

খসড়া অর্ডিন্যান্স: কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গভর্নর নিয়োগ দেবে রাষ্ট্রপতি

৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু আগামী সপ্তাহের মধ্যে: গভর্নর

ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর তাগিদ গভর্নরের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে কমেছে অর্থপাচার-লুটপাট

‘আমার পর যারা গভর্নর হয়েছেন, তারা সরকারের এজেন্টের মতো কাজ করেছেন’ — অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ার কোনো জাদুর কাঠি নেই :গভর্নর

পাচারের টাকা উদ্ধারে দেশ-বিদেশে মামলা করবে সরকার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng