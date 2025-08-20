টানা বর্ষণে প্লাবিত মুম্বাই, ডুবে যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের বাংলো!

মুম্বাইয়ে কয়েকদিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত প্লাবিত। বিপর্যস্ত পানিবন্দি জনজীবন। সেই জলাবদ্ধতার কবল থেকে রেহাই পেল না বলিউডের মহাতারকা অমিতাভ বচ্চনের প্রিয় বাড়ি ‘প্রতীক্ষা’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জুহুর ঐতিহাসিক এই বাড়ির সামনে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে গিয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।
‘জলসা’ ছাড়াও বিগ-বির আরও দুটি বাড়ি রয়েছে জুহুতে। এরমধ্যে ‘প্রতীক্ষা’ নামের বাড়িতে বাস বচ্চনকন্যা শ্বেতার। উপহার পেয়েছিলেন বাবার থেকে। এই বাড়িটি পানিতে ডুবু ডুবু প্রায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ভিডিও।
ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, অমিতাভের সাধের বাংলোয় ঢুকেছে পানি। প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম। ভিডিও নিয়ে অমিতাভ কিছু না বললেও ভক্তদের চিনতে বাকি নেই এটি ‘প্রতীক্ষা’।
প্রসঙ্গত, মুম্বাই শহরে অমিতাভের প্রথম কেনা বাড়ি ‘প্রতীক্ষা’। ১৯৭৬ সালে সুপারহিট ছবি ‘শোলে’র সাফল্যের পর বাড়িটি কিনেছিলেন। এখানেই জন্ম অভিষেক-শ্বেতার। তাই এটি শুধু বাড়ি না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বচ্চন পরিবারের বহু স্মৃতি।
সম্প্রতি বাড়িটি মেয়েকে উপহার দেন বচ্চন। এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে কম জলঘোলা হয়নি। আনুমানিক ৫০ কোটি মূল্যের বাড়ির নাম ‘প্রতীক্ষা’ রেখেছিলেন অমিতাভের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন।
শুধু ‘প্রতীক্ষা’ নয়, অমিতাভের আরও দুটি বিখ্যাত জুহুর বাড়ি- ‘জলসা’ ও ‘জনক’। কয়েক মাস আগে শোনা গিয়েছিল, প্রায় ৩১৬০ কোটি টাকার সাম্রাজ্যকে তিনি সমানভাবে সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সে অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার সম্পদ ভাগে পড়তে পারে।