মায়ের মতো একটা বউ পেয়েছি: জাহিদ হাসান

দেশের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি জাহিদ হাসান ও মডেল-অভিনেত্রী সাদিয়া ইসলাম মৌ। প্রেম থেকে বিয়ে, দীর্ঘ ২৭ বছরের সংসার তাদের।
তবে প্রকাশ্যে একসঙ্গে না দেখা যাওয়ায় এবং শোবিজের অনুষ্ঠানগুলোতে একত্রে না যাওয়ায়, অনেকেই ধরে নেন তাদের সংসারে কলহ চলছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে নানা মুখরোচক আলোচনা।
সম্প্রতি এক পডকাস্ট অনুষ্ঠানে এসব গুঞ্জনের সরাসরি জবাব দিলেন অভিনেতা জাহিদ হাসান।
তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—‘আমরা সুখেই আছি, সংসারে কোনো সমস্যা নেই।
জাহিদের ভাষায়, ‘কিছু মানুষ আছে, যাদের সবসময় কিছু না কিছু বের করতে হয়। তাই তারা গল্প বানায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো—আমরা খুব ভালো আছি। মৌ আমার সবকিছু দেখাশোনা করে। রান্না করে খাওয়ায়ও। সত্যি বলতে কী, আমি মায়ের মতো একটা স্ত্রী পেয়েছি।’
স্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে খানিকটা আবেগীও হয়ে ওঠেন অভিনেতা। বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কখনও ইগোর লড়াই হয় না। কারণ, মৌ আমার চেয়ে অনেক ভালো মানুষ।’
একসঙ্গে কোথাও না যাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে জাহিদ হাসান বলেন, ‘মানুষ যা বলে সেটা আংশিক সত্যি। আমরা একসঙ্গে খুব একটা যাই না। কারণ আমি কাজের ব্যস্ততায় থাকি। শুটিংয়ের জন্য নিজের ভাইয়ের বিয়েতেও যেতে পারিনি। এখনো যদি কোনো ক্লাবে যাই, আড্ডা শেষ করে বের হতে ইচ্ছাই করে না। তাই অনুষ্ঠানে মৌ-ই একা যায়।’
কথোপকথনের এক পর্যায়ে উঠে আসে অভিনেতার অতীত প্রেমের প্রসঙ্গও। জাহিদ জানান, তার সাবেক প্রেমিকার কথা মৌ জানেন এবং মাঝে মাঝে এ নিয়ে মজাও করেন।
জাহিদের ভাষায়, ‘আমার আগের সম্পর্কের কথা পরিবারও জানে। একদিন মৌ মজা করে বলল, ‘এগুলো ফেলে রেখেছো কেন, যত্ন করে রাখো।’ তখন ওর হাতে ছিল অনেকগুলো পুরনো চিঠি।’
অতীতে এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন জাহিদ। তবে সম্পর্ক ভাঙার পর আর কখনো একসঙ্গে কাজ করেননি। এখন কোথাও দেখা হলেও তাদের মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় না।
তবুও সাবেক প্রেমিকাকে নিয়ে কোনো কটু মন্তব্য করতে নারাজ জাহিদ হাসান।
তিনি বলেন, ‘তাকে নিয়ে কিছু বললে সেটা অসম্মান করা হয়। আমি তাকে একসময় ভালোবেসেছিলাম। আমার মতো সেও ভালো আছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা।’
জাহিদ-মৌ দম্পতির রয়েছে দুই সন্তান। বড় মেয়ের নাম জোহায়রা জাহিদ পুষ্পিতা এবং ছোট ছেলে জারিফ জাহিদ সাইম। দুজনেই বর্তমানে পড়াশোনায় ব্যস্ত।