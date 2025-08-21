হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। এ সময় একটি বাস ও ৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পৌনে ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে আউশকান্দি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় একঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানান হবিগঞ্জ জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।
ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ভোরে একটি বাসে গ্যাস রিফিল করার সময় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে রাখা ৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশায়। গ্যাস পাম্পের মূল মজুদে আগুন না লাগায় বড় ধরণে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে পুরো রিফুয়েলিং স্টেশনটি।
হবিগঞ্জ জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, খবর পেয়ে নবীগঞ্জ, বাহুবল ও ওসমানীনগর থেকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্তারিত তদন্ত সাপেক্ষে জানানো সম্ভব হবে।