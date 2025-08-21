সেকশন

নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৪৭, বাস্তুচ্যুত অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২০
ছবি: আনাদোলু

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় কমপক্ষে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৫৬ হাজারেরও বেশি নাগরিক।

বার্তাসংস্থা আনাদোলুর এক প্রতিবেদনে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এ তথ্য জানানো হয়।

নাইজারের সিভিল প্রটেকশন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় ৩৩৯টি মহল্লা ও গ্রামে ৭ হাজার ৭৫৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিদপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৩০ জন ঘরবাড়ি ধসে এবং ১৭ জন পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ৭০ জন এবং বন্যায় ২৫৭টি গবাদিপশু মারা গেছে।

জাতীয় বন্যা প্রতিরোধ কমিটি জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ৭৭৬টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ব্যক্তিদের সহায়তায় সরকার ১ হাজার ২০০ কোটি সিএফএ ফ্রাঁ, যা প্রায় ২১ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান, বরাদ্দ করেছে।

আনাদোলু জানায়, বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা অন্যতম। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকা মহাদেশে বৃষ্টিপাতের ধরণ পাল্টে যাওয়ায় এ অঞ্চলে বন্যার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে।

শুধু ২০২৪ সালেই টানা বর্ষণে নাইজারের আটটি অঞ্চলে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

নিহত বিশ্ব সংবাদ আফ্রিকা নাইজার বন্যা

