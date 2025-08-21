মেলবোর্ন স্টারসের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

সেমিফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে টস ভাগ্যে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক স্যাম হারপের।
এই টপ-এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে উভয় দলই এখন পর্যন্ত ৪টি করে ম্যাচ খেলেছে এবং সমান দুটি করে জয় পেয়েছে। তবে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় মেলবোর্ন স্টারস আছে পয়েন্ট টেবিলের ৬ নম্বরে, আর বাংলাদেশ ‘এ’ দল রয়েছে অষ্টম স্থানে। ফলে সেরা চারে জায়গা করে নিতে হলে আজকের ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই।
এই ম্যাচে একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। রিপন মন্ডলের পরিবর্তে প্রথমবারের মতো দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ পেসার মুশফিক হাসান।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের একাদশ:
নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নাঈম শেখ, জিসান আলম, সাইফ হাসান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, ইয়াসির আলি চৌধুরি, তোফায়েল আহমেদ, মুশফিক হাসান, নাঈম হাসান, রকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ।