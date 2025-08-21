সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আজ না জিতলে বিদায়

মেলবোর্ন স্টারসের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৭

সেমিফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে টস ভাগ্যে হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক স্যাম হারপের।

এই টপ-এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে উভয় দলই এখন পর্যন্ত ৪টি করে ম্যাচ খেলেছে এবং সমান দুটি করে জয় পেয়েছে। তবে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় মেলবোর্ন স্টারস আছে পয়েন্ট টেবিলের ৬ নম্বরে, আর বাংলাদেশ ‘এ’ দল রয়েছে অষ্টম স্থানে। ফলে সেরা চারে জায়গা করে নিতে হলে আজকের ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই।

এই ম্যাচে একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। রিপন মন্ডলের পরিবর্তে প্রথমবারের মতো দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ পেসার মুশফিক হাসান।

বাংলাদেশ ‘এ’ দলের একাদশ:
নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নাঈম শেখ, জিসান আলম, সাইফ হাসান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, ইয়াসির আলি চৌধুরি, তোফায়েল আহমেদ, মুশফিক হাসান, নাঈম হাসান, রকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা করলো নেদারল্যান্ডস

সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধের খোঁজে বুলবুল

নেদারল্যান্ডস সিরিজে খেলবেন না মিরাজ

নতুন উদ্যমে জাকেরদের এশিয়া কাপের স্বপ্ন

সাকিবকে নিষিদ্ধ করা সেই মার্শাল যোগ দিলেন বিসিবিতে

যেভাবে কাজ করে উডের 'প্রো-ভেলোসিটি ব্যাট'

সাকিবের দেশে ফেরার 'সব' সম্ভাবনা শেষ!

এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

 
