ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩১১

দেশজুড়ে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩১১ জন। আর চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ১১০ জন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
সর্বশেষ এক দিনে নতুন করে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩১১ জন রোগী। এ নিয়ে চলতি বছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ৭৮২ জনে। আর এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১১০ জন।
সর্বশেষ মারা যাওয়া ৫ জনের মধ্যে ৩ জন ঢাকার দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় এবং ২ জন রাজশাহী বিভাগে অবস্থান করছিলেন।
নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায়ই ১৫৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি বলে উল্লেখ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।