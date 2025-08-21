আক্কেলপুরে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য আব্দুর রহিম ওরফে স্বাধীন মাস্টারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে ওই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম।
আক্কেলপুর থানা সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।গত বছরের ৫ আগস্ট জয়পুরহাট সদর থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলার অন্যতম আসামি হিসেবে তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা ছিল।
গ্রেপ্তারের পর স্বাধীন মাস্টারকে জয়পুরহাট সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি শফিকুল ইসলাম।