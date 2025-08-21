সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আক্কেলপুরে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৯

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য আব্দুর রহিম ওরফে স্বাধীন মাস্টারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে ওই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম।

আক্কেলপুর থানা সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।গত বছরের ৫ আগস্ট জয়পুরহাট সদর থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলার অন্যতম আসামি হিসেবে তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা ছিল।

গ্রেপ্তারের পর স্বাধীন মাস্টারকে জয়পুরহাট সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি শফিকুল ইসলাম।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

আওয়ামী লীগ সারাদেশ জয়পুরহাট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেবাচিমে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে এজাহার

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি থেকে হাজারো গাছ কাটার অভিযোগ

রূপগঞ্জে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা, মালামাল লুট

আমাকে যেভাবে দেখেছেন, আমি তেমনই আছি, থাকব: সিলেটের নতুন ডিসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সুরমা নদীতে ভেসে উঠল মাদ্রাসা ছাত্রের মরদেহ

মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে বাবা ছেলের মৃত্যু

সর্দি-জ্বরের রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিমে ফুলবাড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng