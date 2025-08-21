সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সফল অস্ত্রোপচারে পৃথক হলো জমজ জুহি ও রুহি

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪২
ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার জন্মগতভাবে জোড়া লাগা জমজ শিশু জুহি ও রুহিকে সফলভাবে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের চিকিৎসকরা। দীর্ঘ চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর সুস্থ হয়ে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তারা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছে।

গত ২৪ জুন প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা জটিল অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন ঢামেকের শিশু সার্জারি ইউনিট–২ এর অধ্যাপক ডা. কানিজ হাসিনা। তিনি জানান, শিশু দুজনকে গত ১৩ জানুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বয়স কম থাকায় কয়েক মাস পর্যবেক্ষণে রেখে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে তাদের পৃথক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারে শিশু সার্জারি ছাড়াও প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নিওনেটোলোজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, অর্থোপেডিকস, নিউরোসার্জারি ও অ্যানেস্থেসিওলোজি বিভাগের চিকিৎসকেরা অংশ নেন। সফল অপারেশনের পর জুহি ও রুহিকে রাখা হয় পোস্ট অপারেটিভ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ)। কয়েক সপ্তাহের নিবিড় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর এখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ।

ডা. কানিজ হাসিনা বলেন, ‘এটি ছিল অত্যন্ত জটিল একটি অস্ত্রোপচার। প্রতিটি ধাপে শিশুদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সবার।’

শিশুদের মা শিরিনা বেগম জানান, ‘আমার বড় ছেলের বয়স ১০ বছর। জুহি ও রুহির জন্মের পর থেকেই তাদের শরীর জোড়া লাগানো ছিল। ঢামেকে আনার পর ছয় মাস চিকিৎসার পর জুনে তাদের আলাদা করা হয়। এখন দুজনেই ভালো আছে। আমরা চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

স্বাস্থ্য

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশেষ সংবাদ

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে বায়ুদূষণ

চিকিৎসকদের প্রতি আসিফ নজরুলের মন্তব্যে ড্যাবের প্রতিবাদ

বিশেষ সংবাদ

ইনসুলিনের বাজারমূল্য নিয়ে নৈরাজ্য

হার্টের রিংয়ের দাম কমবে আরও ২৮ কোম্পানির

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশেষ সংবাদ

পদোন্নতি আর রদবদল ছাড়া পরিবর্তনের তেমন ছোঁয়া নেই

স্বাস্থ্য খাতে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগের অভাব

বিশেষ সংবাদ

৫০ জনের সিন্ডিকেটে নকল ওষুধের বাজার

৭০ শতাংশ লিভার ক্যানসারের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস বি

app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng