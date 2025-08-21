সফল অস্ত্রোপচারে পৃথক হলো জমজ জুহি ও রুহি

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার জন্মগতভাবে জোড়া লাগা জমজ শিশু জুহি ও রুহিকে সফলভাবে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের চিকিৎসকরা। দীর্ঘ চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর সুস্থ হয়ে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তারা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছে।
গত ২৪ জুন প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা জটিল অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন ঢামেকের শিশু সার্জারি ইউনিট–২ এর অধ্যাপক ডা. কানিজ হাসিনা। তিনি জানান, শিশু দুজনকে গত ১৩ জানুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বয়স কম থাকায় কয়েক মাস পর্যবেক্ষণে রেখে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে তাদের পৃথক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
অস্ত্রোপচারে শিশু সার্জারি ছাড়াও প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নিওনেটোলোজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, অর্থোপেডিকস, নিউরোসার্জারি ও অ্যানেস্থেসিওলোজি বিভাগের চিকিৎসকেরা অংশ নেন। সফল অপারেশনের পর জুহি ও রুহিকে রাখা হয় পোস্ট অপারেটিভ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ)। কয়েক সপ্তাহের নিবিড় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর এখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ।
ডা. কানিজ হাসিনা বলেন, ‘এটি ছিল অত্যন্ত জটিল একটি অস্ত্রোপচার। প্রতিটি ধাপে শিশুদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সবার।’
শিশুদের মা শিরিনা বেগম জানান, ‘আমার বড় ছেলের বয়স ১০ বছর। জুহি ও রুহির জন্মের পর থেকেই তাদের শরীর জোড়া লাগানো ছিল। ঢামেকে আনার পর ছয় মাস চিকিৎসার পর জুনে তাদের আলাদা করা হয়। এখন দুজনেই ভালো আছে। আমরা চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।’