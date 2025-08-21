সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এস এম জিলানীর শরীর থেকে গুলি অপসারণ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪১

স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানীর শরীরে রয়ে যাওয়া গুলি (পিলেট) অপসারণ করলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানীর শরীরের সংবেদনশীলস্থানে অস্ত্রোপচার করে পুলিশের ছোঁড়া গুলি বের করা হয়।

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে পুলিশের হামলায় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। আহত অবস্থাতেও তিনি থেমে যাননি। গুলি শরীরে নিয়েই নিরলসভাবে আন্দোলন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। অবশেষে চিকিৎসকদের দীর্ঘ প্রস্তুতি ও যত্নশীল প্রচেষ্টার পর বৃহস্পতিবার তার সফল অপারেশন সম্পন্ন হয়।

এ সময় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এবং ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব, বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. আ. ন. ম. মনোয়ারুল কাদির বিটু হাসপাতালে গিয়ে তার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং এস. এম. জিলানীর আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনেস্থেসিয়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. মোস্তফা কামাল, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ডা. জাহিদুল ইসলাম এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. মোফাখখারুল রানা।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক হিট অফিসার বুশরার স্বামীর সিসা লাউঞ্জে পুলিশের অভিযান

আইনজীবীর বাসায় দুই শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন, বাবার মামলা দায়ের

কোচিংয়ের আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

ঢাকার বাতাস আজ ‘সহনীয়’, বায়ুদূষণের শীর্ষে বাগদাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

লাইভ চলাকালে কারওয়ান বাজার থেকে বিএনপি নেতার মোবাইল ফোন ছিনতাই

পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার টিওটি কোর্সের উদ্বোধন

হযরত শাহজালালে ৭৬ ভরি স্বর্ণসহ ৩ জন আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng