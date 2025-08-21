সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩০.৮৫ বিলিয়ন ডলার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩০ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্যানুযায়ী, ২১ আগস্ট পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ৩০৮৫৬ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ এখন ২৫৮৬১ দশমিক ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এর আগে গত ১৭ আগস্ট পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩০৮০৯ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৫৮০৬ দশমিক ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

অর্থনীতি বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আগস্টের ২০ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক অর্জন করলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল রেটিং-এর ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক

যেকোনো ক্যাডার কর্মকর্তাকে রাজস্বনীতি বিভাগের সচিব নিয়োগ দেওয়া যাবে : প্রেসসচিব

বিনিয়োগ ৫ লাখ টাকার কম হলে মার্জিন ঋণ নয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউরোপের বাজারে রপ্তানি বাড়লো বাংলাদেশি পোশাকের

জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২৫ শতাংশ

ভিডিও ভাইরাল: বিএফআইইউ প্রধানের ঘটনা তদন্তে কমিটি

এনবিআরের আরও ৫৮ কর্মকর্তাকে বদলি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng