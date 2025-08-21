ইরানে ৩ জনকে হত্যার পর অপরাধের স্থানেই খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ইরানে তিন জনকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের স্থানে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দেশটির বিচার বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।
ইরানে বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ড কারাগারের ভেতরেই কার্যকর করা হয়। সাধারণত দেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করা অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।
প্রাদেশিক বিচার বিভাগের প্রধান হাইদার আসিয়াবি বলেন, 'আজ ভোরে অপরাধের স্থানে এবং জনসমক্ষে কর্দকুই শহরে সর্বশেষ ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।'
ইরানের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার দক্ষিণাঞ্চলীয় ফার্স প্রদেশে ডাকাতির সময় এক মা এবং তার তিন সন্তানকে গুলি করে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন ওই ব্যক্তি।