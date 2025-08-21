সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইরানে ৩ জনকে হত্যার পর অপরাধের স্থানেই খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪২

ইরানে তিন জনকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের স্থানে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দেশটির বিচার বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।

ইরানে বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ড কারাগারের ভেতরেই কার্যকর করা হয়। সাধারণত দেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করা অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

প্রাদেশিক বিচার বিভাগের প্রধান হাইদার আসিয়াবি বলেন, 'আজ ভোরে অপরাধের স্থানে এবং জনসমক্ষে কর্দকুই শহরে সর্বশেষ ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।'

ইরানের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার দক্ষিণাঞ্চলীয় ফার্স প্রদেশে ডাকাতির সময় এক মা এবং তার তিন সন্তানকে গুলি করে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন ওই ব্যক্তি।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ ইরান মৃত্যুদণ্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসরায়েলিদের হাত থেকে ফিলিস্তিনের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রক্ষায় ইউনেস্কোর প্রতি আহ্বান

ইলন মাস্ককে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে কাজ করার আহ্বান জেডি ভ্যান্সের

'ড্যাডি স্কুল' থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে ইউরোপ?

গুজরাটে স্কুলে বোরকা পরিহিত ছাত্রীদের ‘সন্ত্রাসী’ সাজানোয় ক্ষোভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘বিশাল হুমকির’ কারণে পারমাণবিক ঢাল আপডেট করবে রাশিয়া

তিব্বতে শি জিনপিংয়ের আগমন, কমিউনিস্ট শাসনের স্মৃতিচারণে নাচ-গান

নোবেল চাইলেও ট্রাম্পকে ব্যর্থ মনে করছে মার্কিনিরা

ইমরান খানকে ৮ মামলায় জামিন দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng