রাজধানীর বনানী থানাধীন মহাখালী এলাকার একটি ফার্মেসিতে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
এটি দুই দিন আগে মহাখালীর টিবি গেট এলাকার চাঁদপুর ফার্মেসীতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাবাজির ঘটনা বলে জানিয়েছেন বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার। তবে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী অভিযোগ না করায় কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।
সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, দিনের আলোতে একটি ফার্মেসিতে কেনাবেচা চলছে। ফার্মেসির ভেতরে তিনজন বিক্রেতা ও বেশ কয়েকজন ক্রেতা বাইরে ছিলেন। এমন সময় কালো গেঞ্জি পরিহিত এক ব্যক্তি এসে বিক্রেতাদের ডাকেন। তারা তাৎক্ষনিক সাড়া না দিলে কোমড় থেকে পিস্তল বের করেন। বেশ কিছুক্ষন তাদের উপর চড়াও হয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে কিছু একটা বলেন থাকেন। একপর্যায়ে তাকে ১০ হাজার টাকা দিলে তিনি চলে যান।