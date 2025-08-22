বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠাতে চাইলে শেখ হাসিনাকেই আগে ফেরত পাঠান: আসাদউদ্দিন ওয়েইসি

হায়দরাবাদ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) দলের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি মন্তব্য করেছেন, ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই সবার আগে ফেরত পাঠানো উচিত। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ‘আইডিয়া এক্সচেঞ্জ’ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ওই অনুষ্ঠানে ওয়েইসিকে প্রশ্ন করা হয়, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাভাষীদের যেভাবে 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাদের আটক করে বিমানযোগে কলকাতায় পাঠিয়ে সীমান্তে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে তার অবস্থান কী। এর জবাবে ওয়েইসি বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন এ দেশে রয়েছেন? তিনি কি বাংলাদেশি নন? তাহলে তাকেই আগে ফেরত পাঠানো হোক।'
তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই শেখ হাসিনা ভারতে বসবাস করছেন। অথচ সাধারণ বাংলাভাষী দরিদ্র মানুষদের ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ আখ্যা দিয়ে জোরপূর্বক সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি তাদের পরিচয় যাচাই করতেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।
বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করে ওয়েইসি বলেন, 'দেশকে যদি সত্যিই অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে চান, তবে শেখ হাসিনাকে দিয়েই শুরু করুন। আমরা কেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে এখানে জায়গা দিয়েছি? তিনি নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন এবং সমস্যারও সৃষ্টি করছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দরিদ্র মানুষদের অমানবিকভাবে সীমান্তে ফেলে আসা হচ্ছে।'
লোকসভার এই সদস্য আরও বলেন, 'দেশে যিনিই বাংলায় কথা বলেন, তাকেই বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এটা কী ধরনের বিদেশাতঙ্ক, তা সহজেই বোঝা যায়। এসব মানুষকে বন্দিশালায় আটকে রাখার অধিকার পুলিশকে কে দিয়েছে? এখানে সবাই পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'
তিনি এসময় ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানকে সম্মান জানানো উচিত এবং নতুন সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই হবে ভবিষ্যতের সঠিক পথ।