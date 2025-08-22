সেকশন

নিম্নমানের খাবার নয়, রণবীরের সিনেমার ১০০ কলাকুশলীর অসুস্থতার কারণ সংক্রমিত মুরগি

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮
বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের ডাইন্যামিক অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত বড় বাজেটের ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর শুটিং চলছে ভারতের লেহ অঞ্চলে। সম্প্রতি এই ছবির শুটিংয়ে খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ১০০ জনের বেশি কলাকুশলী। কারও বমি, কারও মাথাব্যথা আবার কেউ পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, প্রযোজনা সংস্থা বাজেট কমাতে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করেছে অথবা রান্নার সময় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। কিন্তু প্রযোজনা সংস্থার একটি সূত্রের দাবি, খাবারে কম বাজেট নয়, অসুস্থ মুরগি খাওয়ার ফলে এই দশা হয়েছে কলাকুশলীদের।

প্রযোজনা সংস্থার একটি সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাটি অন্যতম মেগা বাজেটের সিনেমা। তাই বাজেট কমিয়ে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করার প্রশ্নই উঠছে না। তাদের দাবি, খাবারের মান নয়, লেহ নামের যে জায়গাতে শুটিং হচ্ছিলো, সেই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া মুরগির একধরনের সংক্রমণই এ ঘটনার মূল কারণ।

রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

যদিও সেটা বার্ড ফ্লুয়ের সমস্যা কিনা, সেটা নিশ্চিত করেনি ওই ঘনিষ্ঠসূত্র। তবে ওই ব্যক্তির সংযোজন, সেটে কলাকুশলীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাকে সবসময়ে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই যারা হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তারা ফিরে শুটিংয়ে যোগ দিতেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মাসখানেক ধরেই রণবীর সিং ‘ধুরন্ধর’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। মেগাবাজেটের সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আদিত্য ধার। রণবীর ছাড়াও এতে আরও দেখা যাবে সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল থেকে আর মাধবনের মতো তাবড় তারকাদের। যে কারণে এই সিনেমা ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল শুরু থেকেই তুঙ্গে।

রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

সিনেমার শুটিং প্রায় শেষের দিকে, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের শুটিং বাকি রয়েছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি শুটিং শেষ করে মুম্বাইয়ে ফিরবে ইউনিট। চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এসএ

বলিউড রণবীর সিং অভিনেতা সিনেমা শুটিং

