চট্টগ্রামের লোহাগাড়া চুনতিতে ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ তিনজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে গোপন খবরের ভিত্তিতে উপজেলার চুনতি বাজার এলাকায় অস্থায়ী চেকপোস্ট তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
আটকরা হলেন- লোহাগাড়া সদর ইউনিয়ন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হোসেন আলী মাতব্বর বাড়ির হাজী আবুল হোসেনের ছেলে জিম উদ্দিন (৪৫), একই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুখছড়ি এলাকার হাছি মিয়ার ছেলে মো. রিয়াজ উদ্দিন (৩৫) ও মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার ভবেরচর এলাকার শহীদ উল্লাহর ছেলে তাজুল ইসলাম (৩৯)।
লোহাগাড়া আর্মি ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, লোহাগাড়া থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে কিছু মাদকদ্রব্য পাচার হবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুনতি বাজারে একটি অস্থায়ী চেকপোস্ট বসায় চুনতি আর্মি ক্যাম্প। পরে রাত ১১টার দিকে ফেনসিডিলসহ তাদেরকে আটক করা হয়।
লোহাগাড়া আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আহসানুল করিম রাঈম জানান, গোপন সংবাদের অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়ে ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থার নেওয়ার জন্য উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলসহ তাদেরকে লোহাগাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
লোহাগাড়া থানা থানার পরিদর্শক (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, আটক তিনজনকে হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।