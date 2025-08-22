এক তরুণীকে (২১) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে কুমিল্লার তিতাসের এক সাবেক সমন্বয়কের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে আদালতে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি করেন ভুক্তভোগী তরুণী।
আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ওমর শরীফ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অভিযুক্তের নাম নূর মোহাম্মদ। তিনি তিতাস উপজেলার কালাচান কান্দি এলাকার আব্দুল আউয়ালের ছেলে। তিনি সম্প্রতি বিলুপ্ত হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুমিল্লা জেলা কমিটির তিতাস উপজেলার সমন্বয়ক ছিলেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, নূর মোহাম্মদের সঙ্গে ভুক্তভোগীর পরিচয় হওয়ার পর থেকে বিভিন্নভাবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। এক পর্যায়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েও উত্ত্যক্ত করতেন তিনি।
গত ১৬ জুলাই দুপুরে নূর মোহাম্মদ ওই তরুণীকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাওয়ার কথা বলে একটি মাইক্রোবাসে তোলেন। একপর্যায়ে কোমল পানীয় পান করান। কিছুক্ষণ পর ওই তরুণী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদ তাকে একটি হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করেন।
এরপর নূর মোহাম্মদ ফের তাকে মাইক্রোবাসযোগে বাড়ির সামনে রেখে চলে যান। বাড়িতে ফিরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তিনি পরিবারকে ঘটনাটি জানান। পরে পরিবারের লোকজন থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন।
এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।