এবার ‘সোলজার’ নিয়ে পর্দায় আসছেন শাকিব খান, ডিসেম্বরে মুক্তি

ঢাকাই সিনেমার ‘কিং খান’খ্যাত শাকিব খান একের পর এক নতুন ছবির খবর দিয়ে ভক্তদের চমকে দিচ্ছেন। মাস কয়েক আগে তিনি যুক্ত হন আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত একটি সিনেমায়, যা আগামী বছর ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
তবে এর মধ্যেই সম্প্রতি আরও একটি গুঞ্জন ছড়ায়, নির্মাতা সাকিব ফাহাদের সিনেমায় থাকছেন শাকিব, যেটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিলো ঈদের আগেই। অবশেষে সেই গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন শাকিব খান। জানা গেলো, চলতি বছরেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের মাঝে হাজির হচ্ছেন মেগাস্টার শাকিব খান। পাশাপাশি এমন খবরও বাতাসে ভাসে, ছবিটিতে শাকিব খানের বিপরীতে থাকবেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। যদিও এ বিষয়ে সিনেমা-সংশ্লিষ্টদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘তাণ্ডব’ সিনেমার সাফল্যের আবহের মাঝেই যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দেন শাকিব খান। দেড়মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছেন নায়ক। সেখান থেকে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নতুন সিনেমা প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি।
শাকিব খান বলেন, ‘ধুমধাড়াক্কা ও অ্যাকশন সিনেমা তো অনেক হয়েছে। এবার একটু ভিন্ন ধরনের গল্পভিত্তিক সিনেমা আনতে চাই। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছে এবং কাজও এগোচ্ছে। পরের সিনেমা হচ্ছে সাকিব ফাহাদের পরিচালনায় ‘সোলজার’, যা এই ডিসেম্বরে মুক্তির পরিকল্পনায় আছে। এরপর আবু হায়াত মাহমুদের পরিচালনায় ‘প্রিন্স’ মুক্তি পাবে ঈদুল ফিতরে।’
শাকিব আরও বলেন, ‘আরও কয়েকটি সিনেমার গল্পের কাজ চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে তা জানাতে পারব। প্রতিটি সিনেমার গল্প ও সবকিছু ভিন্ন ধরনের, আর তাছাড়া কিছু চমকপ্রদ খবরও রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সবাই জানতে পারবেন।’