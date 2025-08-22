সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাদাপাথরে হরিলুট, দায় এড়াতে পারবে না কেউ: জনপ্রশাসন সচিব

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৯
সাদাপাথর পর্যটন এলাকা পরিদর্শন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেছুর রহমান । ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদাপাথর পর্যটন এলাকায় পাথর লুটের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেছুর রহমান। তিনি বলেছেন, 'এ ঘটনায় যেই জড়িত থাকুক না কেন, দল-মত কিংবা পদ-পদবি দেখে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।'

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকাল ১০টায় তিনি সাদাপাথর এলাকা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবী, নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলমসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

সচিব মোখলেছুর রহমান বলেন, 'বিজিবি ক্যাম্পের নিকটবর্তী এলাকায় যে ভয়াবহ লুটপাট হয়েছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এখানে শুধু পাথর লুট হয়নি, হয়েছে হরিলুট। বিজিবি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না।'

তিনি আরও বলেন, 'এটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। এ ধরনের ঘটনা দেশের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। দ্রুত নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করা হবে।'

সচিব পরিদর্শনের সময় এলাকাজুড়ে লুটপাটের স্পষ্ট চিহ্ন দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আইন সবার জন্য সমান। অপরাধী কে, সেটি নয়—অপরাধটাই মুখ্য।'

পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সাদাপাথর এলাকায় ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি অবৈধ পাথর উত্তোলন ঠেকাতে স্থায়ী নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এবার দুদকের প্রশ্নের মুখে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

আর একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন অতিষ্ঠ করে দেব: সিলেটের ডিসি

সিলেটে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সুরমা নদীতে ভেসে উঠল মাদ্রাসা ছাত্রের মরদেহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রশাসনের পকেটে ৮০ কোটি, পাথর লুটে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ ‘ভাই ভাই’

পাথর লুটপাট নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে ১০ সুপারিশ, এল জড়িতদের নাম

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, যানজট-দুর্ভোগ

সিলেটে পাথরের সঙ্গে লুট হয়ে গেল শাহ আরেফিন টিলাও

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng