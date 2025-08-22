সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ভর্তি ১৭৩

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬

দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তবে স্বস্তির খবর হলো—গত ২৪ ঘণ্টায় এ রোগে কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৩ জন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় ভর্তি হয়েছেন ৪১ জন, আর ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৩২ জন।

চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২৭ হাজার ৯৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের।

মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৪১.৮ শতাংশ নারী। আর আক্রান্তদের মধ্যে ৫৯.২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০.৮ শতাংশ নারী বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

পদোন্নতি আর রদবদল ছাড়া পরিবর্তনের তেমন ছোঁয়া নেই

