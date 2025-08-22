সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোপালগঞ্জের সব মানুষ খারাপ না: নূর

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩০
ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর বলেছেন, ইতিহাস ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই গোপালগঞ্জ। আমাদের বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত প্রাণ পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে, সাংবাদিক ও বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা নির্মল সেন, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিচাঁদ ঠাকুর, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের রকিবুল হাসান, সংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগম চলচ্চিত্র পরিচালক কাজী হায়াৎ থেকে শুরু করে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এই মধুমতীর তীর বিধৌত গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে গোপালগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের আয়োজনে মুকসুদপুর কলেজ মোড়ে পথসভা তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গোপালগঞ্জের সব মানুষ খারাপ না। তাই প্রশাসনের ভাইদের বলব সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে মামলা দিয়ে কোনও জুলুম তাদের সঙ্গে করবেন না।

তিনি আরও বলেন, আপানারা দেখেছেন আমাদের সুযোগ ছিল, আমরা যদি সুবিধাবাদী রাজনীতি করতাম শেখ হাসিনার কেবিনেটে সবচেয়ে ভালো মন্ত্রী হতাম, শত সহস্র কোটি টাকার মালিক থাকতাম। আমরা সেটার সঙ্গে আপস করি নাই। আমরা মুখে যেটা বলেছি অন্তরে সেটা ধারণ করেছি।

আমরা বলেছি রাজনীতিকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে, রাজনীতিকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করতে হবে, তাই আপনাদেরও জনগণের প্রতিনিধিদের নেতা বানাতে হবে, বলেন তিনি।

গোপালগঞ্জ জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আল আমিন সরদারের সভাপতিত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অপু মুন্সির সঞ্চালনায় পথসভায় বক্তব্য রাখেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ফরিদপুর বিভাগীয় গণঅধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. ফিরোজুর রহমান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, যুব অধিকার পরিষদের প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক ফারুক হোসেন, গোপালগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা ইব্রাহিম, গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি শেখ মোজাহিদ, মুকসুদপুর উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলি প্রমুখ। 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

রাজনীতি গণ অধিকার পরিষদ গোপালগঞ্জ নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোপালগঞ্জে বিএনপি নেতার টয়লেটের ফ্ল্যাশ ট্যাংকিতে মিলল অস্ত্র-গুলি

গোপালগঞ্জে সাংবাদিক ডেকে আওয়ামী লীগ ছাড়লেন ৮ নেতা

অপকর্ম প্রকাশ করায় সাংবাদিক অপহরণ, সব পদ হারালেন ছাত্রদল নেতা

বাচ্চা হওয়ায় মাফ করেছি, পাগলামি করলে মাফ নাই: বিএনপি নেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পার্টি অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

ডাকযোগে চিঠি দিয়ে ২ জামায়াত নেতাকে রাজনীতি ছাড়ার হুমকি

শেখ মুজিব আর শেখ হাসিনাকে এক করে দেখবেন না: কাদের সিদ্দিকী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng