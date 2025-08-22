ডাকসু নির্বাচন: পোস্টার ও ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) ডাকসু ও হল নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব প্রচারণামূলক বিলবোর্ড বা ব্যানার টানানো রয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে টানানো হয়েছে, সেগুলো অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে।
এতে জানানো হয়, নির্ধারিত তারিখ থেকে প্রার্থীরা আচরণবিধি অনুযায়ী প্রচারণা কার্যক্রম চালাতে পারবেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে এ নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।