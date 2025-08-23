চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ফেন্সিডিল পাচারকালে তিনজনকে আটকের ঘটনায় উঠে এসেছে লোহাগাড়া থানার এসআই কামাল হোসেনের। এ ঘটনার জেরে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে থানা থেকে তাকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লোহাগাড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রবিউল আলম খাঁন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার চুনতি বাজার এলাকায় ৪৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিনজনকে আটক করে সেনাবাহিনীর একটি টিম। আটককৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে থানার এসআই কামালের নাম উঠে আসে। পরে তাদের লোহাগাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। আটকরা স্থানীয়ভাবে পুলিশের ‘সোর্স’ হিসেবে পরিচিত।
এ ঘটনার পরপরই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আটক তিনজনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
লোহাগাড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. রবিউল আলম খান বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে থানার এসআই কামাল হোসেনকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে।