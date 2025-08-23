ভারতে নতুন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সার্জিও গোর

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী সার্জিও গোরকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত পদে মনোনয়ন দিচ্ছেন। একই সঙ্গে গোর দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূতের দায়িত্বও পালন করবেন।
বর্তমানে হোয়াইট হাউজ প্রেসিডেন্সিয়াল পারসোনেল অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গোর। সেনেটে নিয়োগ অনুমোদনের আগ পর্যন্ত তিনি বর্তমান পদেই থাকবেন বলে শুক্রবার ট্রাম্প নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে জানান।
নিজের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘সার্জিও আমার বহু বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমার ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারে কাজ করেছেন, আমার বেস্ট সেলিং বই প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের আন্দোলনকে সমর্থনকারী বৃহত্তম সুপার প্যাকগুলোর একটি পরিচালনা করেছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে কর্মী নিয়োগে তার অবদান অসাধারণ।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলের জন্য আমার এমন একজন বিশ্বস্ত মানুষ দরকার, যিনি আমার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবেন এবং মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবেন।’
মনোনয়নের প্রতিক্রিয়ায় গোর এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান হবে।’
বাণিজ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মনোনয়ন
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে শীতল হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের ‘ট্যারিফ যুদ্ধ’ বা বাড়তি শুল্ক নীতি এই টানাপোড়েনের মূল কারণ। প্রতি বছর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ গড়ে ১৯ হাজার কোটি ডলারের বেশি।
ভারতের বিশাল কৃষি ও দুগ্ধ খাত মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত করতে নয়া দিল্লির অনীহার কারণে শুল্ক হ্রাস নিয়ে আলোচনাও ভেস্তে যায়। এর জবাবে ট্রাম্প প্রশাসন প্রথমে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে। পরে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের তেল আমদানি অব্যাহত থাকায় এই শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার ঘোষণা দেওয়া হয়, যা আগামী মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।
মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট সম্প্রতি অভিযোগ করেন, ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়ার তেল কিনে ভারত ‘অতিরিক্ত মুনাফা’ করছে। তিনি জানান, যুদ্ধের আগে ভারতের মোট তেল আমদানিতে রাশিয়ার অংশীদারি যেখানে ছিল ১ শতাংশেরও কম, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। অন্যদিকে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীনের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে।
বেইজিং-ই রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলেও ট্রাম্প এখনো চীনের ওপর এ ধরনের শুল্ক আরোপ করেননি।
আকস্মিক সফর বাতিলের পর মনোনয়ন
ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীয়ূষ গয়াল শুক্রবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে নয়া দিল্লি ‘খুবই উন্মুক্ত মানসিকতা’ পোষণ করছে এবং দুই দেশের সম্পর্ককে তিনি ‘গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
এর মধ্যেই ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আলোচকদের নয়াদিল্লি সফর আকস্মিকভাবে বাতিল হয়। সফর বাতিলের কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাম্প সার্জিও গোরকে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়নের ঘোষণা দেন।
রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পেলে তাকে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।