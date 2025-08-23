সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভাঙছে ৩৭ বছরের সংসার! গোবিন্দর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা সুনীতার

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৪
বলিউড তারকা গোবিন্দ ও তার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

গুঞ্জনটা বেশ কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল। তবে বারবারই ধামাচাপা দিয়ে আসছিলেন গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজা। কিন্তু এবার শোনা গেল, ৩৭ বছরের বিবাহিত জীবনে ইতি টানতে চলেছেন বলিউডের তারকা জুটি গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় সাড়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে সংসার করছেন গোবিন্দ-সুনীতা। বলিউডে অভিষেকের আগেই সুনীতাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গোবিন্দ, যদিও তাদের বিয়ের খবর বহু বছর পর সামনে আসে। তবে গত কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন উঠেছিল যে, সম্পর্ক আর আগের মতো নেই।

গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তারকা-পত্নী নাকি বান্দ্রা আদালতে গোবিন্দর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। এছাড়াও স্বামী গোবিন্দর বিরুদ্ধে ব্যাভিচার, প্রতারণা-সহ নিষ্ঠুরতার একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছেন। এককথায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ তুলেছেন।

সুনীতার অভিযোগের ভিত্তিতে গত মে ও জুন মাসে আদালত থেকে সমন পাঠানো হয় অভিনেতাকে। সুনীতা আদালতে হাজিরা দিলেও অনুপস্থিত ছিলেন নায়ক। যদিও তারা সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করছেন বলেও খবর পাওয়া যায়।

গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

এই জল্পনার সূত্রপাত হয় গোবিন্দ-পত্নীর একটি ভ্লগ থেকে। সম্প্রতি সুনীতা চণ্ডীগড়ে মহাকালীর মন্দির দর্শনে যান। সেখান থেকে মন্দিরের পুরোহিতকে সুনীতা বলছিলেন, ‘যা চেয়েছি, পেয়েছি। গোবিন্দকে স্বামী হিসেবে পেয়েছি, পেয়েছি দুই সন্তানও। কিন্তু যে আমাদের দুজনের মধ্যে আসবে তাকে দেবী মা ছিন্ন করে দেবেন। আমার মতো সৎ নারীর চোখে যে জল আনবে তার ভালো হবে না।’

সত্যিই কি এবার ৩৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি টানছেন গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা? ছবি: সংগৃহীত

একনাগাড়ে এসব বলতে বলতে সেখানেই কেঁদে ফেলেন এই তারকা-পত্নী। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে তিনি একাধিক বার বলেছেন, ‘পুরুষমানুষকে ভরসা করা উচিত নয়, কখন কী করে বসবেন বুঝতে পারবেন না।’ আবার কখনও বলেছেন, ‘আমি গোবিন্দের তাঁবেদারি করি না, সত্যিটা বলি বলে সহ্য হয় না।’ বেশ কয়েক মাস ধরেই আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সুনীতা, তবু যেন একটা আলগা পরত রাখতে চেয়েছিলেন। এ বার কি সেই সীমাও অতিক্রম করতে বাধ্য হলেন তিনি?

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড তারকা দম্পতি অভিনেতা গোবিন্দ

