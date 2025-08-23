সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিয়ের দুদিন আগে পরিবারের ২৪ সদস্যকে হারালেন নুর মুহাম্মদ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০২
ছবি: সংগৃহীত।

বিয়ে করতে গিয়ে এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলেন মালয়েশিয়া প্রবাসী পাকিস্তানের নুর মুহাম্মদ। তিনি বিয়ের উদ্দেশে গত ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বুনের জেলায় নিজ বাড়িতে যান। 

সেখানে পুরোদমে চলছিল বিয়ের প্রস্তুতি। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর পর তার চোখের সামনে বন্যায় পরিবারের চব্বিশ সদস্যই প্রাণ হারিয়েছে।

জিও নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার সময় ওই বাড়িতে অবস্থান করা মুহাম্মদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের ২৮ সদস্যের মধ্যে ২৪ জনই প্রাণ হারান। 

অথচ বিয়ের জন্য দেশে ফেরার দুই দিন আগে সর্বশেষ মায়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা বলেছিলেন তিনি।

নুর মুহাম্মদ বলেন, ‘আমি বলতে পারব না তিনি কতটা খুশি ছিলেন।’ 

কাদির নগর গ্রামে খালের তীরের ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সাংবাদিকদের জানান, তাদের ৩৬ কক্ষের বড় বাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

২৫ বছর বয়সী মুহাম্মদ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে এসে আমি শুধু ধ্বংসস্তূপ ও ভারী পাথর দেখেছি। পাহাড় থেকে ভেসে আসা কাদা ও বন্যার পানি সব কিছু ধ্বংস করেছে।’

নিহতদের মধ্যে তার মা, এক ভাই ও এক বোনও আছেন।

তিনি বলেন, ‘এক বিশাল বন্যা এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল– বাড়ি, মা, ভাই, বোন, চাচা, দাদা এবং ছোট ছোট শিশুদেরও। আমরা আর কী করতে পারি? এটি আল্লাহর ইচ্ছা।’ তবে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় তার বাবা ও এক ভাই বেঁচে যান।

নিহতদের মধ্যে ছিলেন তার চাচাদের পরিবার এবং বিয়েতে যোগদানকারী অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।

পাহাড়ি বুনের জেলা সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার দূরত্বে এই এলাকায় ১৫ আগস্ট থেকে ৪০০-এরও বেশি মানুষ বন্যায় প্রাণ হারিয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জুনের শেষের দিকে শুরু হওয়া বর্ষাকালে সারা দেশে ৭৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আটকে পড়া ২৫ হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী কাজ করছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

মৃত্যু পাকিস্তান মালয়েশিয়া বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিয়ের দুই দিন আগে আকস্মিক বন্যায় প্রাণ গেল পরিবারের ২৪ সদস্যের

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধের মেয়াদ বাড়াল পাকিস্তান

ইমরান খানকে ৮ মামলায় জামিন দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট

বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও আর নেই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৪৭, বাস্তুচ্যুত অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

মালয়েশিয়ায় ২৪ লাখের বেশি কলিং ভিসার খবর নিয়ে বিভ্রান্তি

ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে যোগ দিতে আফগানিস্তানে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কলিং ভিসায় ২৪ লাখ ৬৭ হাজার কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng