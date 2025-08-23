সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আর্জেন্টিনা দলকে আনতে বিশাল অঙ্ক খরচ করছে ভারত

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬
ছবি: সংগৃহীত

আগে থেকেই গুঞ্জন ছিল ভারতে আসছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দল। তবে অনিশ্চয়তা আর টানাপড়েনের কারণে একপর্যায়ে আইনি লড়াইয়ের মতো কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে সব প্রতিবন্ধকতা শেষে ভারত সফরে আসতে রাজি হয়েছে আলবিসেলেস্তেরা। এজন্য অবশ্য বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হচ্ছে ভারতকে।

আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের নভেম্বরে কেরালায় প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসছে লিওনেল মেসি-মার্টিনেজরা। এএফএ জানিয়েছে, নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে আর্জেন্টিনা ৩টি ম্যাচ খেলবে। এর মধ্যে দুটি অনুষ্ঠিত হবে অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্ডায় এবং বাকিটি ভারতের কেরালায়। প্রীতি ম্যাচ চূড়ান্ত হলেও এখনও নির্ধারিত হয়নি প্রতিপক্ষ।

একটি প্রীতি ম্যাচের জন‌্য ভারতের যা খরচ হচ্ছে তা চোখ কপালে উঠার  মতো! শুধু আর্জেন্টিনা ফুটবল দলকে ভারতে আনতে এবং ম‌্যাচ খেলাতে ভারতের খরচ হচ্ছে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় তা দাঁড়ায় ১৩০ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৮১ কোটি টাকা।

এর আগে সর্বশেষ ২০১১ সালে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলেছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের সামনে মেসি ম্যাজিক ছড়িয়েছিলেন দারুণ অ্যাসিস্ট দিয়ে নিকোলাস ওতামেন্দিকে গোল করিয়ে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

ভারত ফুটবল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল লিওনেল মেসি

