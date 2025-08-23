এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করলো হংকং

আসন্ন এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ২০ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট হংকং। এশিয়ান ক্রিকেটার কাউন্সিলের (এসিসি) নিয়ম অনুযায়ী, ক্রিকেটার-কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফ মিলে মোট ২৫ জন নিয়ে যাওয়া যাবে এশিয়া কাপে। অতিরিক্ত কেউ থাকলেই সেই খরচ বহন করবে বোর্ড।
এশিয়া কাপে ২০ জনের দল নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে হংকংয়ের প্রধান কোচ কুশল সিলভা বলেন, ‘এশিয়া কাপ দিয়েই আমাদের যাত্রাটা শুরু হচ্ছে। এই সফর দিয়েই আমাদের মূল প্রস্তুতি শুরু হবে। এজন্য আমরা সেখানে ২০ জন ক্রিকেটার নিয়ে যাচ্ছি। এই বড় স্কোয়াডের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ভালভাবে মূল্যায়ন করা যাবে। সেই সঙ্গে খেলোয়াড়রা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দলের জন্য জয়ের মানসিকতা তৈরি করার সুযোগ পাবে।’
এশিয়া কাপে হংকংকে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার ইয়াসিম মুর্তজা। তার ডেপুটি হিসেবে থাকছেন ব্যাটার বাবর হায়াত। এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় ব্যাটার তিনি। ২০১৬ সালের এশিয়া কাপে ফতুল্লায় ওমানের বিপক্ষে ১২২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।
আসন্ন আসরে ‘বি’ গ্রুপে আছে হংকং। ঐ গ্রুপে আরও আছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ৯ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্ট শুরুর দিন আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে হংকং। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও ১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে তারা।
এশিয়া কাপে হংকং দল: ইয়াসিম মুর্তজা (অধিনায়ক), বাবর হায়াত (সহ-অধিনায়ক), জিসান আলী, শহীদ ওয়াসিফ, নিয়াজাকাত খান, নাসরুল্লাহ রানা, মার্টিন কোয়েৎজি, আনশুমান রাথ, কালহান চাল্লু, আয়ুশ শুকলা, আইজাজ খান, আতিক ইকবাল, কিঞ্চিত শাহ, আদিল মেহমুদ, আনাস খান, হারুন আরশাদ, আলি হাসান, গাজানফার মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ওয়াহেদ ও এহসান খান।