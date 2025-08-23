সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জৈন্তাপুরে আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৫
জব্দ করা পাথর। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জর্জ মিত্র চাকমার নেতৃত্বে এ অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফারজানা আক্তার লাবনী, জৈন্তাপুর মডেল থানার পুলিশ ও সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) দায়িত্বাধীন শ্রীপুর বিওপির সদস্যরা।

অভিযান চলাকালে ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় কয়েকটি ক্রাশার মিলে রাংপানি নদীর ২ হাজার ঘনফুট ও শ্রীপুর চা-বাগানের পাশে মজুত করে রাখা আরও ১২ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা ইউএনও জর্জ মিত্র চাকমা বলেন, গত সপ্তাহে ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় জব্দকৃত সাড়ে ৯ হাজার ঘনফুট পাথর ও শনিবার ২ হাজার ঘনফুটসহ মোট সাড়ে ১১ হাজার ঘনফুট পাথর রাংপানি নদীতে পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আর শ্রীপুর চা-বাগান এলাকা থেকে জব্দ করা ১২ হাজার ঘনফুট পাথর জাফলংয়ের পিয়াইন নদে পুনঃস্থাপন করা হবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সিলেট জব্দ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

সাদাপাথরে হরিলুট, দায় এড়াতে পারবে না কেউ: জনপ্রশাসন সচিব

এবার দুদকের প্রশ্নের মুখে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

আর একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন অতিষ্ঠ করে দেব: সিলেটের ডিসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সুরমা নদীতে ভেসে উঠল মাদ্রাসা ছাত্রের মরদেহ

প্রশাসনের পকেটে ৮০ কোটি, পাথর লুটে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ ‘ভাই ভাই’

পাথর লুটপাট নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে ১০ সুপারিশ, এল জড়িতদের নাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng