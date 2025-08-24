সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে মামলা

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫১
ভারতের শিল্পপতি অনিল আম্বানি । ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ভাই শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন)। শনিবার (২৩ আগস্ট) স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (এসবিআই) দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থাটি মামলাটি করে। রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। 

এসবিআইয়ের অভিযোগ, অনিল আম্বানি এবং তার সাবেক টেলিকম কোম্পানি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস ঋণের শর্ত ভঙ্গ করে লেনদেন করেছিল। ফলে ব্যাংকের অর্থের ‘অপব্যবহার’ হয়েছিল। অনিলের এমন কর্মকাণ্ডের জেরে এসবিআইয়ের ২৯ দশমিক ২৯ বিলিয়ন রুপির ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার মামলার পর রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জায়গায় সিবিআই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘বিস্তারিত তদন্তের’ মাধ্যমে এসবিআইয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

তবে এসবিআইয়ের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন অনিলের মুখপাত্র। তিনি বলেন, ‘স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া যে অভিযোগ এনেছে, তা ১০ বছরের বেশি আগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সে সময় প্রতিষ্ঠানের (রিলায়েন্স) নিত্যদিনের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না অনিল আম্বানি।’

উল্লেখ্য, অনিল আম্বানি সর্বশেষ আলোচনায় এসেছিলেন সাত বছর আগে। তখন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করে বলেছিলেন, ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনায় সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। ওই লেনদেনে জড়িত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অনিল আম্বানি। দুজনই তখন ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের আহ্বান খারিজ করে দেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ভারত মামলা বিশ্ব সংবাদ প্রতারণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহ

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক, গাজায় সাংবাদিক হত্যায় ‘বৈধতা’ দেয়ার অভিযোগ

অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার: ইরানের কঠোর হুঁশিয়ারি 

গাজার জন্য প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী নয় ইসরায়েল: কাতার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্পের শুল্কে ভারতীয় রপ্তানি খাত চাপে

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউর পদক্ষেপ বিলম্বিত: আয়ারল্যান্ডের শীর্ষ কূটনীতিক

নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে নতুন দুই যুদ্ধ জাহাজ

ট্রাম্পে আস্থা কমছে: পারমাণবিক অস্ত্র ভাবনায় জাপান-দ. কোরিয়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng