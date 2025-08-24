নাটোরে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে চার্জার ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন।
নিহতরা হলেন- সিংড়ার বড় বারইহাটি গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে ভ্যানচালক আক্তার মৃধা (৪৮) ও একই এলাকার খয়রুদ্দিনের ছেলে ভ্যানের যাত্রী মো. মোজাম্মেল (৪০)।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে নাটোর শহরের খেজুরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, চার্জার ভ্যানচালক আক্তার মৃধা শনিবার রাত ১১টার দিকে তার পুত্রবধূকে খেজুরতলা জুট মিলে কর্মস্থলে নামিয়ে দিয়ে যাত্রী মোজাম্মেল হককে চার্জার ভ্যানে করে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাবুবুর রহমান জানান, বগুড়া থেকে নাটোরগামী জান্নাত পরিবহনের একটি বাস চার্জার ভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। পরে পুলিশ বাসটিকে বড়াইগ্রামের রাজাপুর এলাকা থেকে জব্দ করে। তবে বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।