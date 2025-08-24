সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাউফলে ডাকাতির অভিযোগে দুইজনকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৮

ডাকাতির অভিযোগে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় আটক দুজনকে গণপিটুনি দিয়েছে স্থানীয়রা। এসময় গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নেওয়া হলে একজনের মৃত্যু হয়।

শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাশিপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম মো. উজ্জল মোল্লা (৩২)। তিনি কনকদিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. ফারুক মোল্লার ছেলে। আহত হয়েছেন মো. রাজিব হোসেন (৩০)। তার বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার আন্দুয়া গ্রামে। তার বাবার নাম মো. ছত্তার জমাদ্দার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ৩টার দিকে ডাকাতদল আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের খলিল হাওলাদার ও আজহার জমাদ্দারের বাড়িতে হানা দেয়। ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের মারধর করে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় ১০ লাখ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নেয়। ডাকাতদের হামলায় বাড়ির লোকজন আহত হন। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যান। এ সময় দুজনকে আটক আটক করে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ওসি আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ডাকাতির অভিযোগে আটক দুইজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

পটুয়াখালী গণপিটুনি

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
